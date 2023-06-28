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В стране и мире

Из бюджета России потратят миллиард рублей на аналог Telegram для чиновников

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Минцифры планирует направить из федерального бюджета 907,4 миллиона рублей на масштабирование автоматизированного рабочего места госслужащего (АРМ ГС) в регионы, пишут «Ведомости» со ссылкой на портал госзакупок, где размещен конкурс на оказание соответствующих услуг.

В техзадании на сайте госзакупок прописано, что АРМ ГС должно стать для чиновников полноценным аналогом зарубежных сервисов и мессенджеров, в том числе Telegram. Отечественная разработка представляет собой защищенный мессенджер, объединяющий переписки, видеозвонки, почту, календарь, облачное хранилище и «внутренний портал». Сервис был создан компанией VK на базе корпоративного мессенджера VK Teams по тендеру Минцифры, объявленному осенью 2021 года.

Как рассказал газете представитель Минцифры, сейчас к АРМ ГС уже подключены 32 ведомства. Новый конкурс направлен на масштабирование разработки, чтобы к ней могли подключить сотрудников региональных ведомств, а также на обеспечение информационной безопасности. По мнению руководителя департамента цифровых решений агентства «Полилог» Людмилы Богатыревой, вероятнее всего, за выполнение этой задачи возьмется сама VK.

В апреле представитель вице-премьера России Дмитрия Чернышенко сообщал «Ведомостям», что сервисом в России уже пользуется 200 тысяч чиновников. Однако большинство из них по-прежнему предпочитает Telegram из-за его удобства, рассказал директор АНО «Инфокультура» Иван Бегтин.

В июне стало известно, что производство электроники в России страдает от конкуренции с иностранными товарами, в том числе спросом обделены отечественные принтеры, клавиатуры, печатная техника. Об этом сообщил гендиректор «Бештау Электроникс» (выпускает моноблоки, мониторы, клавиатуры и другую периферию) Варктес Галустян замглавы Минпромторга Василию Шпаку.

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Источник — lenta.ru
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