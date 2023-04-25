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Российский суд приговорил к пяти годам мать за продажу сына за 300 тысяч рублей

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Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил к пяти годам лишения свободы женщину за продажу семилетнего сына за 300 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Осужденная признана виновной по статье 127.1 УК РФ («Торговля несовершеннолетним»).

Суд установил, что с 4 по 9 августа 2022 года мать, испытывая финансовые затруднения, в мессенджере договорилась о продаже сына 2015 года рождения.

От имени покупательницы выступила сотрудница полиции в рамках оперативного эксперимента. Получив задаток в 10 тысяч рублей, мать привела ребенка в торговый центр и передала его вместе с документами покупательнице. При получении оставшейся суммы в 290 тысяч рублей женщину задержали силовики.

Свою вину она признала. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что женщина является уроженкой одной из бывших союзных республик. В семье, кроме этого мальчика, есть еще двое детей: младшая дочь и старший сын. Ранее в отношении осужденной возбуждалось административное дело за незаконную торговлю этиловым спиртом.

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Источник — lenta.ru
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