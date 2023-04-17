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В стране и мире

Вассерман призвал наказывать за тайное хранение наличных свыше миллиона рублей

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Депутат-справедливоросс Анатолий Вассерман призвал наказывать россиян за хранение наличных на сумму свыше миллиона рублей без уведомления налоговой. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на разработанный им законопроект.

Вассерман предложил внести поправки в Уголовный кодекс, прописав там новую статью — 187.1 под названием «неправомерный оборот денежных средств». Она обяжет налоговых резидентов России, которые обзавелись наличными в рублях или валюте на сумму более миллиона рублей, в течение недели сообщать о появлении этих средств в налоговый орган, а также объяснять их происхождение.

В случае уклонения от этого требования нарушителям будет грозить конфискация и штраф, в два раза превышающий сумму хранимых средств. Вассерман считает, что мера может стать эффективным инструментом борьбы с коррупцией и финансированием экстремистской деятельности. По его словам, большие суммы наличных на хранении у граждан часто являются результатом деятельности в теневом секторе экономики.

Зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко инициативу Вассермана не поддержал, пишет РБК.

«Однозначно, отношусь к этому отрицательно. Потому что это право граждан — выбирать, как пользоваться средствами, с которых уплачены налоги», — объяснил он. В то же время председатель этого комитета ГД Анатолий Аксаков сообщил, что предложение депутата будут всесторонне рассматривать.

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Источник — lenta.ru
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