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В стране и мире

В Минобороны опровергли «веерные» рассылки электронных повесток россиянам

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«Веерных» рассылок электронных повесток гражданам призывного возраста в России производиться не будет.

Такое развитие событий опроверг начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ полковник Андрей Бирюков.

«Единый электронный реестр воинского учета создан, прежде всего, для упрощения взаимодействия граждан с военными комиссариатами», — пояснил представитель Минобороны.

Он также уточнил, что теперь у россиян нет необходимости лично приходить в военкоматы для постановки на воинский учет, оформления отсрочки и решения других вопросов — все необходимые документы можно будет направлять и получать в электронном виде через портал госуслуг.

14 апреля сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. Согласно нововведениям, электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на «Госуслугах».

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Источник — lenta.ru
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