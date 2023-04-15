Раскрыто опасное влияние сахарозаменителей на углеводный обмен

15.04.2023 | 13:12

Врач-эндокринолог Александра Дедикова раскрыла особенности употребления сахарозаменителей. По словам медика, некоторым употребление данного продукта совсем не вредит, а на здоровье других оказывает опасное влияние, в частности, нарушает углеводный обмен, пишет RT.

Дедикова напомнила, что сахарозаменителями называются соединения, которые способны имитировать свойства сахара. Натуральные сахара, в свою очередь, содержатся в необработанных продуктах: овощах, фруктах, бобовых, злаковых. Они используются организмом как источник энергии.

При этом искусственные сахарозаменители действуют совершенно иначе. В организм также поступает сладкий продукт, но как источник энергии он использоваться не может, так как не содержит углеводов, объяснила специалист.

«Они не дают организму никаких калорий, поэтому их часто используют те, кто сидит на диете, в частности, для снижения веса. Что касается натуральных сахарозаменителей, то по действию они похожи на натуральные сахара», — подчеркнула Дедикова.

Врач рассказала, что сахарозаменителями чаще всего пользуются люди с нарушением углеводного обмена. Сахарозаменители также используют в кондитерской промышленности и для изготовления лекарств.

«Но такое распространение может приводить к их бесконтрольному употреблению. На фоне приема сахарозаменителей может нарушиться углеводный обмен, значительно увеличиться вес из-за повышенного аппетита, а также возникнуть нарушения ЖКТ», — предупредила эндокринолог.

Она посоветовала отказаться от употребления продукта аллергикам, беременным и кормящим женщинам, а также детям.

Врач-эндокринолог, диетолог Асмик Атанян 30 марта раскрыла вред сахарозаменителей. По ее словам, многие сахарозаменители содержат калории. Она также предупредила, что превысить с ними норму очень легко. Медик отметила, что сахарозаменители повышают аппетит и могут вызвать расстройство ЖКТ, если употребить их слишком много.

Кроме этого, врач и телеведущий Александр Мясников предупредил, что сахарозаменители могут быть смертельно опасны. Доктор заявил, что сахарозаменители, которые содержатся в диетических напитках и других продуктах без сахара, повышают риск инфаркта и инсульта.