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В стране и мире

Путин заявил о пользе льгот на покупку «вторички»

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Президент России Владимир Путин заявил, что введение льгот на приобретение вторичного жилья положительно повлияет на развитие отрасли. Слова главы государства передает ТАСС.

Путин обсудил ситуацию на рынке недвижимости с гендиректором ДОМ.РФ Виталием Мутко. Во время разговора президент заявил о пользе льгот.

«Смотрите, мы и отрасль стараемся поддержать, и семьи поддержать. Если все-таки создать какие-то условия для льготного приобретения с вторичного рынка, что востребовано, люди бы хотели этого? Все-таки это тоже косвенно, но положительно будет отражаться и на отрасли», — сказал Путин.

Мутко заявил, что вторичное жилье пользуется большей популярностью у покупателей, так как в этом сегменте жилье стоит дешевле. При этом Путин подчеркнул, что введение льгот все равно будет полезно и для строительной отрасли.

Ранее в консалтинговой компании SRG заявили, что по итогам первого квартала среди городов России вторичное жилье больше всего подешевело в Калининграде. С января по март квадратный метр там потерял в цене 3,5 процента и стал стоить 108,1 тысячи рублей.

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Источник — lenta.ru
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