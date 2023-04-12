В Госдуме предложили ввести «военный налог» на время спецоперации

12.04.2023 | 17:11

Депутат Госдумы Олег Нилов предложил ввести «военный налог» на период проведения специальной военной операции. Об отдельных положениях инициативы он рассказал журналистам НСН.

По словам депутата, взимание с мужчин «2-3 процентов плюсом к НДФЛ» позволит более чем вдвое увеличить финансирование участников спецоперации. Таким образом, месячное жалование бойца сможет достичь 400-500 тысяч рублей, пояснил он.

Предложенная мера является не санкцией, а вариантом всеобщей поддержки россиян, участвующих в боевых действиях, заявил Нилов. Кроме того, инициатива позволит дополнительно мотивировать тех, кто только задумывается об отправке в зону спецоперации, добавил парламентарий.

Он отметил необходимость привлечь добровольцев в профессиональных военнослужащих в Вооруженные силы России и создать для них наиболее благоприятствующие условия.

Ранее в Госдуме предложили начислять дополнительные баллы за службу в армии при поступлении в вузы. Авторы внесенного в нижнюю палату законопроекта отметили, что предлагаемая ими мера поможет склонить людей к исполнению воинской обязанности.