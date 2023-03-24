Стала известна судьба проданного в российском регионе мяса с сибирской язвой

24.03.2023 | 16:18

Сотрудники Роспотребнадзора Чувашии изъяли зараженное сибирской язвой мясо. О судьбе инфицированных туш сообщил региональный Следственный комитет (СК) на своем сайте.

Как стало известно ведомству, житель российской деревни Старое Акташево продал инфицированное мясо двум уроженкам Чувашии для личного потребления. Изъятая продукция будет исследована специалистами и уничтожена. Сейчас в зонах, где хранилось мясо, проходят профилактические и карантинные мероприятия.

В СК добавили, что по факту заражения двух жителей республики сибирской язвой возбуждено уголовное дело о нарушении ветеринарных правил. Ведомство продолжает расследование.

Ранее Роспотребнадзор исключил угрозу эпидемии сибирской язвы в стране. В службе подчеркнули, что болезнь не передается от человека к человеку. Также стало известно, что лабораторные исследования не выявили возбудителя сибирской язвы у двух россиян, поступивших в лечебные учреждения Подмосковья с подозрением на инфекцию.

Информация о первых в 2023 году случаях сибирской язвы появилась 15 марта. В Чувашии заболела семейная пара, в которой муж заразился инфекцией при разделке бычьей туши. При этом мужчина успел продать примерно полтонны инфицированного мяса.

Спустя неделю стало известно третьем жителе Чувашии, заболевшем сибирской язвой. В тот же день глава республики Олег Николаев рассказал, что инфицированный заразился при разделке быка и в момент обнаружения болезни находился в другом регионе. Вечером 22 марта выяснилось, что пациент с подозрением на сибирскую язву был госпитализирован в Подмосковье.

В четверг, 23 марта, появилась информация о четвертом, предположительно, заболевшем жителе Чувашии, которого доставили в больницу в Московской области. Мужчина приехал в регион вместе с приятелем, у которого также диагностированы симптомы сибирской язвы.

В свою очередь министр здравоохранения Михаил Мурашко заверил россиян, что очаги сибирской язвы были локализованы и дальнейшего распространения инфекции не предвидится.