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В стране и мире

Российские работодатели рассказали о риске замены ряда специальностей нейросетью

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Согласно результатам сервиса Зарплата.ру, около половины российских работодателей уверены, что искусственный интеллект сможет заменить ряд специалистов, однако это произойдет не в ближайшее время.

Речь идет о таких профессиях, как дизайнеры, маркетологи, копирайтеры, программисты и логисты. Копия исследования есть в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Около трети респондентов считают, что нейросеть сможет заменить бухгалтеров и менеджеров по продажам, меньшее число опрошенных рассказали, что рискуют быть замененными финансисты, HR-специалисты, социологи. При этом реже всего работодатели называли в их числе журналистов, преподавателей и психологов.

В настоящее время работодатели уже готовы доверить часть обязанностей искусственному интеллекту. Например, это касается переводов, технической поддержки, подготовки аналитики, создания текста и дизайна. Менее 40 процентов респондентов могут обратиться к нейросети в деле ведении коммуникации, написания кода и задачах, связанных с обучением людей.

При этом наиболее остро, на взгляд респондентов, во внедрении искусственного интеллекта нуждаются сферы IT и финансов, маркетинг и сфера услуг.

Накануне стало известно, что российские работодатели готовятся к массовым увольнениям в текущем году. К такой мере уже готовы 12 процентов респондентов, а 16 процентов ответили, что, скорее всего, не смогут обойтись без этой меры.

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Источник — lenta.ru
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