В Госдуме оценили идею о введении продуктовых карточек

21.03.2023 | 14:56

Система продуктовых карточек для малообеспеченных групп населения нерелевантна для России, потому что многие граждане проживают в отдаленных поселениях, где реализовать подобную систему будет практически невозможно.

Кроме того, люди вправе самостоятельно решать, на что тратить социальные выплаты. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

«Система продуктовых карточек не нова и уже длительное время используется, к примеру, в США. Там беднейшие семьи могут обналичить карточки в отдельных продуктовых точках, торговых сетях, теперь и на маркетплейсах. Эта система позволяет поддерживать семьи, не беспокоясь о том, на что именно будут расходоваться средства господдержки. Приобретать разрешается продукты, товары первой необходимости, детские вещи», - рассказала Бессараб.

Несмотря на то что система продуктовых карточек прошла проверку временем, политик отметила, что до сих пор часть средств обналичивается мошенническим способом: недобросовестные получатели господдержки находят способы использовать выделенные средства на алкоголь, другие товары, не входящие в допустимый перечень.

«В России, к сожалению, есть определенные сложности. В частности, это опасения по поводу ограничения конкуренции и невозможность приобретать товары в сельской местности на определенных территориях. Например, семья, живущая рядом с фермой, не сможет приобрести свежую фермерскую продукцию, потому что карточки предполагают реализацию только в определенных сетях», - сказала Бессараб.

Депутат также напомнила, что около 10 миллионов россиян получают пособия на детей. 16 миллионов получают различные социальные пособия, 42 миллиона - пенсионеры. Бессараб заключила, что, несмотря на то, что идеи с продуктовыми карточками обсуждаются, их реализация в России маловероятна в том числе и потому, что большинство россиян вправе самостоятельно решать, на что тратить пособия.