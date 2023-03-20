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В стране и мире

В России продлили срок действия заканчивающихся водительских прав

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Срок действия водительских удостоверений, который заканчивается в этом году, продлен на три года. Об этом в понедельник, 20 марта, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев, чьи слова приводит ТАСС.

«Отмечу, что срок действия всех российских водительских удостоверений, который заканчивался в 2022 году или истекает в текущем году, продлен на три года», - сказал министр, выступая на расширенной коллегии ведомства.

Кроме того, глава МВД отметил, что за прошедший год число погибших и пострадавших в авариях в России снизилось на пять процентов.

С октября 2022 года ГИБДД в тестовом режиме разрешила водителям предъявлять водительские права по-новому - через приложение «Госуслуги Авто». Как сказал глава инспекции Михаил Черников, чтобы цифровой вариант документа стал в полной мере законным, сейчас ведется работа над соответствующими поправками в законодательство.

В январе 2023 года стало известно о запуске новой функции для российских водителей. В Минцифры рассказали, что в приложении «Госуслуги Авто» появилась цифровая копия водительского удостоверения, которую можно предъявить сотрудникам Госавтоинспекции для проверки.

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Источник — lenta.ru
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