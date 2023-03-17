Фитнес-эксперт заявила об опасности выполнения популярного упражнения для спины

17.03.2023 | 12:27

Фитнес-эксперт Светлана Бутова рассказала об опасности выполнения популярного упражнения «Кобра». Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Специалист отметила, что это движение не стоит выполнять при наличии грыжи, защемления, смещения межпозвоночных дисков, а также любых воспалительных процессов мышц спины. Это упражнение не подойдет и тем, кто страдает от повышенного артериального давления и гипертиреоза, а также девушкам в период беременности или менструаций.

«Если очевидных противопоказаний к позе нет, но при выполнении появляется боль, следует "выйти" из нее. Возможно, таким образом организм сигнализирует о каких-либо неполадках», — заявила Бутова.

В остальном, по словам эксперта, упражнение «Кобра» помогает поддерживать здоровье опорно-двигательного аппарата и внутренних органов. Кроме того, оно «раскрывает» грудной отдел и укрепляет мышцы спины, ягодиц и рук.

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