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В стране и мире

В Госдуме сообщили о пропавших из-за несчастного случая военных

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Двое военнослужащих из Талицы Свердловской области пропали без вести из-за несчастного случая на приграничной территории в Белгородской области. Об этом сообщил депутат Госдумы Максим Иванов в Telegram-канале.

Он отметил, что к нему обратились родственники россиян. По предварительным данным, мужчины могли пропасть во время детонации боекомплекта.

Иванов подчеркнул, что ситуация вызвала у него много вопросов. «Одно дело, когда военнослужащие пропадают без вести во время боевой ситуации на линии соприкосновения. (...) Другое - когда солдаты пропадают без вести за пределами зоны СВО, и третий месяц родные не могут установить их судьбу», - порассуждал депутат.

Он подчеркнул, что направил запрос в прокуратуру Западного военного округа с просьбой найти военнослужащих.

7 марта Иванов рассказал, что выплаты участника спецоперации из Березовского три месяца переводили его полному тезке в другой регион по ошибке. Парламентарий подчеркнул, что недочет в едином расчетном центре (ЕРЦ) уже устранили, с этого года военный получает довольствие.

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Источник — lenta.ru
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