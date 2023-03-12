Россиянам назвали условия отказа в предоставлении отпуска при увольнении

Руководитель направления продаж «Авито Работы» Роман Губанов рассказал о праве работодателя отказать сотруднику в предоставлении отпуска при увольнении. Об этом он сообщил RT.
Специалист подчеркнул, что в такой ситуации все зависит от отпускных графиков.
Так, если сотрудник заблаговременно согласовал дату отпуска с руководством, то никаких сложностей возникнуть не должно.
«Если работник не обговорил этот вопрос и не отгулял свои выходные за время работы, то руководитель вправе сам решить, запретить или разрешить отпуск», - отметил Губанов.
Он уточнил, что сотруднику могут отказать в такой возможности, если в трудовом договоре указано, что он обязан отработать две недели без отпуска перед увольнением.
«Есть и еще одна веская причина, при которой отпуск работнику не положен, - увольнение за невыполнение обязанностей», - добавил эксперт. Он указал, что работодатель вправе уволить подчиненного в случае нарушения закона или трудовой дисциплины.
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