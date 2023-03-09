Раскрыто состояние пострадавших при взрыве газа в российской пятиэтажке

09.03.2023 | 15:32

Женщина и ребенок находятся в тяжелом состоянии после взрыва бытового газа в жилом пятиэтажном доме Читы. Об этом в четверг, 9 марта, сообщил директор Забайкальского территориального центра медицины катастроф Руслан Долгов, его слова приводит Telegram-канал «На страже здоровья».

«Один ребенок находится в тяжелом состоянии, трое других - в удовлетворительном. Также медицинская помощь оказывается семерым взрослым», - сказал Долгов. По его словам, из тех, кому оказывается медпомощь, в тяжелом состоянии также находится одна женщина, еще двое взрослых - в состоянии средней степени тяжести. Состояние остальных пострадавших удовлетворительное.

В Минздраве Забайкалья заявили, что в результате происшествия пострадали 11 человек.

О ЧП на улице Боровой в Чите стало известно 9 марта. Взрывом разрушило два верхних этажа здания, повреждены шесть квартир.