В Москве 13-летнего подростка ударили ножом в туалете московской школы №538. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Инцидент произошел во время уроков в одном из мужских туалетов. По предварительным данным, школьника ударила перочинным ножом 13-летняя сверстница. Потерпевший якобы стал приставать к ней, а девочке это не понравилось.
В настоящее время подросток госпитализирован в сопровождении приехавшей в школу бабушки. Его жизни ничего не угрожает.
Девочка находится в полиции. С ней беседуют правоохранители.
Ранее сообщалось, что в Симферополе 16-летний школьник четыре раза ударил ножом одноклассника из-за грубого тона.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀