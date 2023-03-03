03.03.2023 | 16:29

В Москве 13-летнего подростка ударили ножом в туалете московской школы №538. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел во время уроков в одном из мужских туалетов. По предварительным данным, школьника ударила перочинным ножом 13-летняя сверстница. Потерпевший якобы стал приставать к ней, а девочке это не понравилось.

В настоящее время подросток госпитализирован в сопровождении приехавшей в школу бабушки. Его жизни ничего не угрожает.

Девочка находится в полиции. С ней беседуют правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Симферополе 16-летний школьник четыре раза ударил ножом одноклассника из-за грубого тона.