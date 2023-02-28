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Эфир российских телеканалов прервало фейковое сообщение о воздушной тревоге

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Эфир ряда российских телеканалов и радиостанций прервало фейковое сообщение о воздушной тревоге и просьбе проследовать в укрытие. Об этом во вторник, 28 февраля, рассказало Подъем.

МЧС России вскоре сообщило в официальном Telegram-канале, что прозвучавшая на телевидении и радио информация о воздушной тревоге является ложной. По информации ведомства, инцидент произошел в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов.

В опубликованных роликах с фейковым сообщением женский голос под звук сирен заявляет о воздушной тревоге, угрозе ракетного удара и просьбе проследовать в укрытие. Уточняется, что ложные сигналы тревоги прозвучали в Подмосковье, Ленинградской, Свердловской и Белгородской областях, в Воронеже, Казани и Тольятти. Речь идет о таких каналах как «Суббота», 2х2 и ТНТ4. Как пишет РИА Новости, эфир прерывался у радиостанций «Европа +» и «Море».

О том, что прозвучавшие на радио сообщения о воздушной тревоге - фейк, заявил в своем Telegram-канале и оперштаб Белгородской области. Правительство Воронежской области также опровергло информацию о воздушной тревоге.

Аналогичные ложные сообщения об угрозе ракетного удара также прозвучали в эфире ряда отечественных радиостанций 22 февраля. Такие объявления услышали жители Белгорода, Воронежа, Уфы, Саратова, Казани и других городов. МЧС России объяснило произошедшее хакерской атакой и призвало граждан следить за сообщениями в официальных источниках.

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Источник — lenta.ru
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