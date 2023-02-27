Сетевое издание|18+|Понедельник|27 фев 2023|17:36
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-5oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Россияне резко расхотели покупать жилье

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В начале 2023 года россияне резко расхотели покупать жилье - спрос на приобретение строящихся и готовых квартир в стране упал примерно на треть. К такому выводу пришли опрошенные «Известиями» эксперты по недвижимости.

По данным федеральной компании «Этажи», активность на первичном рынке в России по сравнению с декабрем 2022-го снизилась на 32 процента, а на вторичном - на 42 процента. Схожие данные приводят в крупной девелоперской компании и «Авито Недвижимости».

«Действительно, сейчас мы наблюдаем снижение покупательской активности, это достаточно объективная ситуация. После рекордных объемов продаж в 2021-м - начале 2022-го последовал спад, и реализация сегодня ниже на 20–30 процентов», - пояснил коммерческий директор ГК «Основа» Игорь Сибренков.

Кроме того, росту продаж жилой недвижимости препятствует увеличение ипотечных ставок - как базовых, так и по субсидированных программам, отметил эксперт. Так, с 1 января ставка по льготной ипотеке на новостройки выросла с семи до восьми процентов годовых. При этом впервые такие кредиты начали выдавать весной 2020 года со ставкой 6,5 процента годовых.

Руководитель отдела продаж девелоперской компании «Мармакс» Анна Терехова отметила, что спад интереса к новостройкам в России произошел в том числе из-за ограничения ЦБ выдачи околонулевой ипотеки, которую девелоперы предоставляли совместно с банками.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте