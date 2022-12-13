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В стране и мире

В России стало больше «черных кредиторов»

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В третьем квартале 2022 года в России обнаружено 588 компаний, которые попадают под определение «черного кредитора» - заемщика, незаконно выдающего кредиты под огромные проценты, а затем нередко использующего криминальные методы возврата задолженности. О том, что таких организаций в стране стало больше, «Газете.ру» сообщил представитель Центробанка.

В первом квартале удалось выявить только 171 такую организацию, во втором их было уже 492. Всего за десять месяцев раскрыто около 1,2 тысячи «черных кредиторов», что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В пресс-службе регулятора связали столь серьезный рост с экономической неопределенностью.

Более 40 процентов «черных кредиторов» рекламируют себя только в интернете, а 85 процентов использовали в своем продвижении социальные сети и платформы объявлений.

Ранее директор департамента Центробанка по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях отмечал, что опасность «черных кредиторов» заключается не только в ставках, которые могут превышать 2000 процентов годовых, но и в том, что они работают в связке с «черными коллекторами». Условия долга могут изменяться на ходу, долг могут начать взыскивать повторно, при этом накладывая дополнительные комиссии, например, за выдачу займа, а при отказе платить - применить силу.

Год назад президент Ассоциации банков России (АБР) Георгий Лунтовский предупреждал, что количественное ограничение займов на одного человека, которое начнет действовать в середине 2022 года, увеличит популярность «черных кредиторов».

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Источник — lenta.ru
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