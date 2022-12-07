Путин ответил на вопрос о новой волне мобилизации

07.12.2022 | 18:25

Второй волны мобилизации в России не будет. Так на вопрос правозащитников ответил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека (СПЧ). Трансляция мероприятия ведется на официальном канале Кремля в Telegram.

Президент отметил, что в тех условиях, когда из 300 тысяч мобилизованных лишь 150 тысяч находятся в зоне спецоперации, а остальные - в резерве, говорить о новых мобилизационных мероприятиях не приходится.

«Необходимости для государства и для министерства обороны в этом на сегодняшний день нет никакой», - объявил президент.

Встреча с правозащитниками проходит в формате видеоконференции. Члены СПЧ рассказывают главе государства о своей работе в 2022 году, в частности, о различных аспектах правозащитного содействия проведению спецоперации и интеграции новых регионов.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация - 28 октября было объявлено о ее завершении.