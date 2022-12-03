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Россиянам дали совет по выбору новогодней елки

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При покупке новогодней елки важно в первую очередь проверить ее производителя, утверждает директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев. Это касается как натуральных, так и искусственных деревьев. В беседе с «Лентой.ру» он дал несколько советов россиянам по выбору праздничной ели.

«С точки зрения эколога, как ни странно, тут двоякое отношение. Дело в том, что синтетические елки хранятся много лет, но они изготавливаются из нефти, и не могут разлагаться десятилетия точно, речь идет о сотнях лет. Конечно, живую елку жалко. Но сейчас есть питомники елок, которые выращиваются на территории, специально для этого предназначенной. Это то же самое, что продавать живые цветы и никакого вреда природе не наносить. Если покупать елку нелегально, вырубленную где-нибудь в лесу, по сути, вы спонсируете уничтожение природы», — объяснил он.

Что касается покупки искусственной елки, то срок ее службы в разы больше, чем у живой. Но она должна быть сделана из качественных материалов и не выделять канцерогены, отметил Ястребцев.

«Искусственная ель делается из синтетических материалов и теоретически может выделять вредные вещества, хотя современные выделяют их мало. Если вы выбираете искусственную ель, вы должны посмотреть, есть ли от нее какой-то запах, потому что вещества, например неохлорид, пахнут. Если она некачественная, вас насторожит просто запах», — сказал эколог.

Можно покупать искусственную ель, если ничего не насторожит в запахе, либо натуральную ель, но нужно посмотреть, чтобы она была из питомника, а не вырублена в лесу нелегально без ущерба природе.

Ранее стало известно, что в России выбрали главную новогоднюю елку страны.

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Источник — lenta.ru
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