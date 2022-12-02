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Названы величайшие фильмы всех времен

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Названы 100 величайших фильмов всех времен. Об этом сообщает Британский институт кино (BFI).

По результатам опроса Sight and Sound, участие в котором в 2022 году приняли 1639 критиков, программеров, архивистов и киноведов, бельгийская драма «Жанна Дильман, набережная Коммерции 23, Брюссель 1080» (1975) была названа величайшей картиной всех времен.

Сообщается, что ранее ни один фильм, снятый женщиной-режиссером, не попадал в десятку лучших. В проекте, автором которого является Шанталь Акерман, показаны три дня из жизни вдовы и матери-одиночки, занимающейся проституцией.

В тройку величайших фильмов всех времен также вошли детективные ленты «Головокружение» (1958) Альфреда Хичкока и «Гражданин Кейн» (1941) Орсона Уэллса.

Четвертое место заняла японская драма «Токийская повесть» (1953), а пятерку лучших замкнул фильм «Любовное настроение» (2000).

В список десяти величайших картин в истории также вошли «Космическая одиссея 2001 года» (1968), «Красивая работа» (1999), «Малхолланд Драйв» (2001), «Человек с киноаппаратом» (1929) и «Поющие под дождем» (1951).

Ранее стали известны лучшие фильмы года по версии премии Gotham Awards.

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Источник — lenta.ru
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