Умер глава МИД Белоруссии Владимир Макей

Умер министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Об этом в субботу, 26 ноября, сообщает агентство БЕЛТА.
«Скоропостижно скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей», — говорится в сообщении со ссылкой на пресс-секретаря МИД республики Анатолия Глаза. Дипломату было 64 года.
Владимир Макей родился в 1958 году в Гродненской области СССР. Согласно данным открытых источников, окончил Минский государственный педагогический институт иностранных языков, также обучался в Дипломатической академии МИД Австрии.
Политик занимал пост министра иностранных дел Белоруссии с 2012 года. Ранее он в течение четырех лет руководил администрацией президента республики.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀