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В России снизились цены на салат оливье

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Ингредиенты для салата оливье подешевели на 0,4 процента за год — цены на необходимые для приготовления продукты упали впервые за несколько лет, сообщают «Известия» со ссылкой на данные ассоциации производителей «Руспродсоюз».

Средний чек на приготовление салата по классическому советскому рецепту (с вареной колбасой) на четыре порции составляет 375 рублей, что на 1,6 рубля меньше, чем в прошлом году. В рецепт входили 500 граммов картофеля, 200 граммов моркови, 300 граммов вареной колбасы, 380 граммов консервированного горошка, четыре яйца, 100 граммов репчатого лука, 400 граммов маринованных огурцов и 200 граммов майонеза.

Снижение себестоимости салата объясняется значительным удешевлением овощей. Так, за год на 33 процента упала цена картофеля, до 30 рублей за килограмм, на 28 процентов — моркови, до 33 рублей за килограмм. Кроме того, снизилась стоимость огурцов, на 21 процент до 100,9 рубля за килограмм, лука — на 8 процентов, до 29,3 рубля за килограмм, а также десятка яиц, который подешевел почти на 2 процента, до 78,2 рубля.

Однако другие ингредиенты, наоборот, резко подорожали. Майонез прибавил в цене 16 процентов, до 280,2 рубля за килограмм, вареная колбаса — 9 процентов, до 478,5 рубля за килограмм. Стоимость консервированного горошка не изменилась и составляет 80 рублей за банку.

Говорить о снижении стоимости оливье в этом году по сравнению с 2021 годом пока рано, поскольку в настоящий момент доля подешевевших продуктов питания составляет примерно 40 процентов в совокупной массе салата, рассказали в Росстате. В связи с этим служба предполагает, что в декабре себестоимость салата может вырасти по сравнению с декабрем 2021 года.

Издание отмечает, что «расчеты ассоциации выглядят впечатляюще на фоне высокой инфляции в стране». В России, как утверждал в начале сентября президент страны Владимир Путин, показатель в целом составляет 14 процентов. По оценкам Центробанка, в 2022 году рост цен составит 12-13 процентов, а в 2023 году снизится до 5-7 процентов.

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Источник — lenta.ru
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