Ортопед указал на неочевидную причину падений при гололеде

18.11.2022 | 14:30

Отсутствие телефона в руке и удобная зимняя обувь защитят от переломов в период гололедицы, рассказал травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Константин Терновой. На неочевидную причину падений в холодное время года он указал в беседе с News.ru.

При падении на лед люди чаще всего ломают лучевую кость в районе запястья, у пожилых людей часто встречается перелом шейки бедренной кости, кроме того, возможны перелом лодыжек и черепно-мозговые травмы при ударе затылком о лед, перечислил врач. По его словам, травму можно получить из-за мобильного телефона. Терновой попросил при гололеде смотреть под ноги, не отвлекаться на телефон и не держать его в руке, чтобы было на что опереться и избежать перелома.

«Падение происходит за долю секунды. Рефлекторно, чтобы защитить лицо, руки выбрасываются вперед. Если человек падает на спину, обычно одна рука выбрасывается назад, на нее приходится первый удар, и происходит перелом», — объяснил травматолог.

Чтобы избежать переломов, врач посоветовал ходить в хорошей зимней обуви с мощными протекторами. «Когда вы видите, что идете по гололеду, нужно чуть-чуть присесть, чтобы ноги были согнуты в коленных суставах. Это позволит немного амортизировать, но главное — всегда смотреть под ноги», — заключил Терновой.

Ранее врач-ревматолог Мария Шевченко предупредила об опасном хрусте в некоторых суставах. По ее словам, появившийся в суставе хруст может говорить о травме или воспалении связок.