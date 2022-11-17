В Госдуме оценили идею о единой школьной форме

17.11.2022 | 12:29

Идея единой формы в школах понятна, считает зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. По его мнению, она необходима для обеспечения дисциплины, а также для того, чтобы учащиеся не демонстрировали друг перед другом богатство. Однако существующих в этой области норм достаточно, подчеркнул депутат в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что ведомство планирует ввести в России единую школьную форму.

«Сейчас закон предполагает введение неких единых требований к школьной одежде, а по решению совета школы возможна и единая форма - может быть, какие-то школы хотят иметь собственную форму, отличную от единой по стране», - высказался депутат.

По его словам, введение единой школьной формы в стране предполагает дополнительные затраты для семей, в том числе с низкими доходами. В таком случае государство должно брать эти расходы на себя, убежден Смолин. «Давайте мы дождемся конкретных предложений. Пока мне представляется, что ситуация законом в достаточной степени урегулирована», - поделился он.