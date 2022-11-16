В стране и мире

Министр просвещения заявил о выстраивании рубежей обороны в российских учебниках

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Учебники России изучат на наличие псевдоценностей, чтобы защитить от них российских учеников. Об этом на выступлении в рамках правительственного часа в Госдуме заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. Видео фрагмента его речи публикует портал «ДумаТВ» в своем Telegram-канале.

По словам Кравцова, специалисты при проведении экспертизы особенно внимательно отнесутся к «смысловым вопросам».

«Здесь абсолютно неприемлемы разрушительные, дикие для нашего многонационального общества вещи, такие как расизм, отрицание значимости семьи и другие. Мы обязаны защищать наших школьников от псевдоценностей, выстраивать свои надежные рубежи обороны», - объявил глава Минпросвещения.

Он отметил, что против России ведется активная информационная война, и добавил, что лишь те организации, которые будут включены в специальный список, смогут работать со школами.

Ранее Минпросвещения призвало проверять содержание школьных учебников на наличие ЛГБТ-пропаганды во время проведения экспертизы.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте