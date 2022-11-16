Министр просвещения заявил о выстраивании рубежей обороны в российских учебниках

16.11.2022 | 18:02

Учебники России изучат на наличие псевдоценностей, чтобы защитить от них российских учеников. Об этом на выступлении в рамках правительственного часа в Госдуме заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. Видео фрагмента его речи публикует портал «ДумаТВ» в своем Telegram-канале.

По словам Кравцова, специалисты при проведении экспертизы особенно внимательно отнесутся к «смысловым вопросам».

«Здесь абсолютно неприемлемы разрушительные, дикие для нашего многонационального общества вещи, такие как расизм, отрицание значимости семьи и другие. Мы обязаны защищать наших школьников от псевдоценностей, выстраивать свои надежные рубежи обороны», - объявил глава Минпросвещения.

Он отметил, что против России ведется активная информационная война, и добавил, что лишь те организации, которые будут включены в специальный список, смогут работать со школами.

Ранее Минпросвещения призвало проверять содержание школьных учебников на наличие ЛГБТ-пропаганды во время проведения экспертизы.