Посольство России опровергло информацию о пошиве формы для ВС РФ в КНДР

13.11.2022 | 14:56

Посольство РФ в Пхеньяне опровергло информацию о пошиве зимней одежды для Вооруженных Сил России (ВС РФ) в Северной Корее.

В пресс-службе дипведомства данное утверждение назвали «очередным фейком», сообщается на официальной странице посольства в Facebook (запрещен в России и принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Мы в нашем посольстве долго смеялись над этой фейковой информацией о доставке сырья в КНДР для производства зимней формы для российских солдат на Украине, - говорится в публикации. - Советуем автору этой истории попробовать карьеру писателя-фантаста».

В посольстве подчеркнули, что ни военная амуниция, ни любые другие предметы для ВС РФ Северной Корее не закупаются и их приобретение не планируется.