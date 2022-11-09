В России участились случаи столкновения самолетов с птицами

09.11.2022 | 12:50

Российские самолеты стали чаще сталкиваться с птицами. Статистические данные приводятся на сайте Росавиации.

Так, за девять месяцев 2022 года было зафиксировано 918 случаев, что на 12 процентов больше, чем среднее значение за аналогичные периоды последних семи лет (с 2015 по 2021 год показатель равнялся 820). Больше всего столкновений произошло в июле - 204. В октябре было подтверждено 67 происшествий, что превышает средний показатель за предыдущие годы в 2,5 раза.

В TourDom отмечают, что некоторые представители отрасли считают причинами увеличения случаев столкновения с птицами не плохую работу ответственных служб или увеличение поголовья пернатых, а другой подход к статистике. Так, раньше фиксировались лишь случаи, которые приводили к повреждениям, теперь же документации требует даже самое незначительное столкновение.

«Еще одной причиной увеличения статистики экипажи видят новую жилую застройку. Во многих городах вблизи аэропортов зданий становится больше. А наличие ТБО привлекает пернатых. Что неизменно приводит к их появлению вблизи аэропортов», - добавили эксперты портала.

Ранее в июле самолет российской авиакомпании «Уральские авиалинии» столкнулся с птицей во время полета и был вынужден три часа кружить в воздухе, чтобы выработать топливо и вернуться в аэропорт вылета.