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Российских водителей начнут штрафовать за шины не по сезону

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За использование летних покрышек в зимние месяцы, а шипованных — летом ГИБДД начнет штрафовать российских водителей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, Министерство внутренних дел (МВД) возобновило работу над новой редакцией «перечня неисправностей и условий», при которых запрещена эксплуатация автомобиля. Предполагается, что документ вступит в силу 1 марта 2023 года.

Запрет на использование не по сезону коснется шипованных шин, причем независимо от категории транспортного средства. Регионы получат право увеличивать временной промежуток действия ограничений в силу географических и погодных условий. Якутия, например, сможет продлить зимний сезон до октября—марта. Этот норматив уже записан в техрегламенте, но ГИБДД за его нарушение не штрафует. После принятия перечня такое право у инспекторов появится.

Кроме того, штрафами будет грозить управление транспортным средством с неработающей антиблокировочной системой, нештатными ксеноновыми или светодиодными лампами в фарах.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр предложил наказывать злостных нарушителей правил дорожного движения (ПДД) вплоть до лишения прав. По его мнению, необходимо разработать систему наказаний за слишком большое количество штрафов у водителей. Вместе с тем Хайцеэр отметил, что для начала нужно определить, что именно считать большим количеством.

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Источник — lenta.ru
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