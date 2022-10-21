В Госдуме заявили о возвращении домой почти десяти тысяч мобилизованных

21.10.2022 | 10:26

В России почти десять тысяч мобилизованных вернули домой. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, его цитирует ТАСС.

«На сегодняшний день вернули по стране порядка почти 10 тыс. человек по разным причинам», — сказал Картаполов на вопрос о призванных по ошибке россиянах.

С момента объявления в России частичной мобилизации жители страны часто жаловались на ошибки и недочеты в ее проведении. В военкоматы призывали и мобилизовали многодетных отцов, людей, страдающих хроническими болезнями, вышедших из призывного возраста и других граждан, не подлежащих призывам по критериям Минобороны.

О сложившейся ситуации высказался президент Владимир Путин, который поручил исправить ошибки, допущенные при частичной мобилизации. По его словам, нужно разбираться отдельно в каждом конкретном случае и вернуть домой мобилизованных по ошибке граждан. Глава государства также оценил мобилизацию в стране словами «бестолковщины достаточно».

После обнаружения недочетов в большинстве регионов России ошибочно мобилизованных вернули домой, часть военкомов получила выговоры. В частности, в Хабаровском крае половину мобилизованных мужчин в российском регионе вернули домой, так как они не соответствуют критериям отбора, в Приморском крае это коснулось около 600 граждан, еще 300 человек вернули в Якутии, более 100 — в Белгородской области. В Алтайском крае домой вернулись более ста мобилизованных ранее мужчин.