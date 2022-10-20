Силовики без предупреждения провели учения со стрельбой в российской школе

20.10.2022 | 16:52

В школе №1 Геленджика учащиеся во время уроков заметили людей со автоматами и услышали выстрелы. Позже выяснилось, что в учебном заведении силовики без предупреждения провели антитеррористические учения, сообщает издание «Подъем». Власти пообещали разобраться с организаторами тренировки.

Инцидент произошел в среду, 19 октября. Звук выстрелов напугал учителей и детей. Позже их родители обратились за разъяснениями в городское управление образования. О ситуации доложили и мэру Геленджика Алексею Богодистову, он пообещал во всем разобраться и подчеркнул, что «сейчас не то время для такой спонтанности».

Родители учащихся школы №1 направили обращение в прокуратуру.

Ранее в Санкт-Петербурге росгвардейцы задержали пьяного мужчину с автоматом около школы №88. Сотрудники учебного заведения увидели его и нажали на кнопку тревожной сигнализации.

Позже выяснилось, что автомат был охолощенный. Сейчас россиянин находится в отделе полиции.