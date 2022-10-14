Врач перечислила самые частые причины переедания среди россиян

14.10.2022 | 16:37

Поощрение себя за успехи с помощью вкусной еды и заедание стресса — это лишь часть причин, по которым люди переедают, рассказала эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова. В своем Telegram-канале она перечислила и другие причины, по которым некоторые россияне слишком много едят.

Врач считает веской лишь одну причину переедания — слабую силу воли. В таком случае она советует обращаться за помощью к специалистам. «Да, человек слаб. И еда для него может стать сродни наркотику, а ограничение — привести к нарушениям пищевого поведения. Здесь помогут психотерапевты и психологи», — прокомментировала она.

Все остальные поводы для переедания, которые ей озвучивают пациенты, доктор медицинских наук называет корректируемыми. Так, ей часто в свое оправдание говорят, что не смогли устоять перед вкусной едой в ресторане или заедали стресс. На это Павлова отвечает, что в жизни будет еще огромное количество вкусных блюд и стрессов (они вообще никуда не денутся). Поэтому, по ее словам, нужно осознанно ограничивать себя в ресторане, а со стрессом бороться более полезным способом, например, с помощью спорта.

Миф, что мозгу нужны калории, которые желательно получать из сладостей, эндокринолог назвала несостоятельным. Она отметила, что у организма достаточно ресурсов для поддержания работы мозга, а энергию лучше брать из несладких чая или кофе.

Также Павлова рассказала, что привычка переедать у многих идет из советского детства, когда из-за стола не выпускали, пока тарелка не окажется чистой. От нее нужно избавляться, настоятельно рекомендовала эндокринолог. Также она настаивает на том, что не следует доедать за детьми. Все, что оставил в тарелке ребенок, должно отправляться в мусор.

Еда — не награда, а способ пополнить потраченные организмом калории, напомнила эндокринолог. Поэтому не стоит поощрять себя вкусным за выполнение важных дел. «Человек не животное, у которого с помощью вкусняшек формируются рефлексы», —напомнила Павлова и посоветовала найти другое поощрение.

Некоторые оправдывают себя тем, что много едят, когда пьют алкоголь. «Оптимально — не пить. Это решит проблему не только переедания. Либо положите на тарелку определенное количество еды, которой будете закусывать, и не пополняйте ее», — прокомментировала врач.

Эндокринолог напомнила, что главный успех поддержания себя в форме — это движение и сбалансированное, умеренное питание.

Ранее Зухра Павлова рассказала, какие продукты нужно добавить в меню, чтобы получать витамины для профилактики болезни Альцгеймера. Она посоветовала больше есть продуктов животного происхождения: печени, почек, яиц, сыра, творога, рыбы и морепродуктов, говядины, баранины.