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В стране и мире

Россияне сняли сотни миллиардов рублей после начала частичной мобилизации

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После начала частичной мобилизации в России резко вырос спрос на наличные - с 21 сентября по 6 октября граждане сняли в банкоматах 754,1 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на данные Центробанка сообщают «Известия».

На второй день после объявления о частичной мобилизации россияне сняли 132,1 миллиарда рублей. Самый большой спрос был зафиксирован 30 сентября - тогда россияне изъяли из банков 144,8 миллиарда рублей. В конце прошлой недели спрос начал стабилизироваться, упав до 14,4-35,5 миллиарда рублей. До 22 сентября Банк России фиксировал отток от 8,1 до 40,8 миллиарда рублей.

Объем средств, которые россияне снимали с 21 сентября, оказался почти в четыре раза меньше, чем в конце февраля - начале марта, когда было изъято около 2,9 триллиона рублей. Спрос снизился уже после 5 марта.

Эксперты считают, что в феврале-марте россияне начали активно снимать наличные на фоне последствий введенных санкций против России, в том числе сыграли роль неопределенность, резко падающий курс рубля и растущая инфляция. В то же время в сентябре-октябре наличные средства были нужны тем, кто уезжал из страны, избегая мобилизации, объяснил главный экономист агентства «Эксперт РА» Антон Табах. Издание отметило, что в дальнейшем на спрос будет влиять фактор обещанной доходности.

Ранее сообщалось, что с 20 по 30 сентября Федеральная таможенная служба России зафиксировала резкий рост незаконного вывоза наличных денег из страны. На фоне значительного увеличения пассажиропотока было зафиксировало 557 таких случаев, что на 93 процента больше, чем в те же сроки в 2021 году.

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Источник — lenta.ru
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