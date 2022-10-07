В Госдуме выразили согласие рассмотреть присоединение территорий США к России

07.10.2022 | 23:23

Если жители какого-либо из штатов Америки решат проголосовать за выход из состава США и захотят присоединиться к России, в Российской Федерации готовы рассмотреть такую возможность.

По мнению депутата Государственной думы РФ Александра Толмачева, такой вариант вполне возможен из-за процессов происходящих внутри США.

Если отдельные штаты «отделятся, а затем снова проголосуют за присоединение к России, мы рассмотрим этот вопрос», сообщает URA.ru со ссылкой на «Подмосковье сегодня».

Парламентарий обратил внимание, что голосование должно пройти «не в социальных сетях, а официально и легитимно, как в Крыму, Севастополе, Донецкой и Луганской республиках, Запорожской и Херсонской губерниях».

Толмачев заявил, что сегодня США «начинают разлагаться, Евросоюз трещит по швам». Все это результат политики, проводимой руководством Америки.

«Такие инициативы — сигнал о том, что граждане США недовольны своим руководством и готовы идти на крайние меры, вплоть до отделения, если текущая политика Америки будет продолжаться», - резюмировал депутат.