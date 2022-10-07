В стране и мире

В Госдуме выразили согласие рассмотреть присоединение территорий США к России

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Если жители какого-либо из штатов Америки решат проголосовать за выход из состава США и захотят присоединиться к России, в Российской Федерации готовы рассмотреть такую возможность.

По мнению депутата Государственной думы РФ Александра Толмачева, такой вариант вполне возможен из-за процессов происходящих внутри США.

Если отдельные штаты «отделятся, а затем снова проголосуют за присоединение к России, мы рассмотрим этот вопрос», сообщает URA.ru со ссылкой на «Подмосковье сегодня».

Парламентарий обратил внимание, что голосование должно пройти «не в социальных сетях, а официально и легитимно, как в Крыму, Севастополе, Донецкой и Луганской республиках, Запорожской и Херсонской губерниях».

Толмачев заявил, что сегодня США «начинают разлагаться, Евросоюз трещит по швам». Все это результат политики, проводимой руководством Америки.

«Такие инициативы — сигнал о том, что граждане США недовольны своим руководством и готовы идти на крайние меры, вплоть до отделения, если текущая политика Америки будет продолжаться», - резюмировал депутат.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — Mosregtoday.ru
0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

  • В США назвали 4 пункта для остановки конфликта на Украине
  • Владимир Путин снова выступит с обращением к россиянам
  • Путин рассказал, когда россияне будут жить лучше
  •  
  • Какие санкции ожидают Россию в ближайшее время

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте