До 100 000 рублей: россияне смогут приумножить сбережения на спецвкладах

07.10.2022 | 16:36

В России должен появиться новый банковский продукт – спецвклады. Мера поддержки людей с невысокими доходами разработана специалистами Банка России.

По словам руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута, спецвклады помогут россиянам сберечь свои накопления.

«Эта мера, возможно, в моменте не самая важная, но в долгосрочном плане она очень важна. Наша позиция состоит в том, что у людей с невысокими доходами должна быть мотивация сберегать, а это часто зависит от величины процентной ставки, которую люди получают по сбережениям. Если процент по вкладу ниже ключевой ставки, ниже инфляции, то мотивация сберегать небольшая. Если же ставка выше инфляции, то мотивация сберегать возрастает. Поэтому и появилась идея вклада с гарантированной доходностью, которая несколько выше ключевой ставки», - рассказал Мамута в интервью «Российской газете».

Он отметил, что варианты ставки для спецвклада пока еще обсуждаются. Вероятнее всего, она составит плюс один процент от ключевой. А максимальная сумма вклада будет до 100 000 рублей.

Михаил Мамута подчеркнул, что воспользоваться спецвкладом сможет не каждый россиянин. Необходимо будет соблюдение ряда условий.

«Подтверждение, что человек относится к категории граждан, которым адресован этот механизм поддержки. Второе — подтверждение, что такой вклад (по сути, форма социальной поддержки) открыт только в одном банке. Поэтому мы сейчас ведем диалог с Минцифры и Минтрудом по созданию единой информационной системы, которая позволяла бы понимать статус заявителя для открытия такого вклада и подтверждала бы, что такой вклад всего один», - пояснил сотрудник ЦБ.

По его словам, основными пользователями спецвкладов могут стать люди с относительно невысокими, но стабильными доходами, в районе 30 000 рублей в месяц. И те, кто уже пользуется различными мерами социальной поддержки.

«И есть вторая инициатива — специальный счет для людей с невысокими доходами, привязанный к карте МИР, который предполагает возможность совершать без комиссии некоторые онлайн-платежи в пределах определенной суммы. Полагаем, что такая услуга будет высоко востребована», - рассказал Мамута.

Планируется, что обе инициативы будут доработаны и рассмотрены в Государственной думе РФ уже в этом году.