Лукашенко запретил ценам расти

06.10.2022 | 17:30

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о запрете с 6 октября на любое повышение цен, за исключением того, которое разрешили компетентные государственные органы. Такое распоряжение он дал в ходе совещания с экономическим блоком на тему инфляции, передает БЕЛТА.

«Запрещается всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. И не дай бог кто-то по бухгалтерии проведет задним числом какие-то расчеты, перерасчеты», - сказал он.

По словам главы государства, для повышения цен необходимо согласие министра антимонопольного регулирования и торговли, Минского горисполкома, председателей облисполкомов. Без их санкции цены расти не смогут.

Лукашенко объяснил, что такое решение связано с неконтролируемой инфляцией. Стоимость товаров, уверен он, уже уперлась в потолок и дальше бездействовать нельзя. При этом он пригрозил бизнесу, который в условиях невозможности получить прибыль попробует закрыть объект или уйти с рынка. «Вы за это ответите», - пообещал президент.

За выполнением поручений будет следить генеральный прокурор и председатель Комитета госконтроля. Глава государства распорядился немедленно задерживать и возбуждать уголовные дела в отношении предпринимателей, которые не смогут вести бизнес в новых условиях и не захотят работать себе в убыток.

При этом Лукашенко согласился, что еще недавно такой вариант выглядел абсолютно нереальным и нерыночным, но заметил, что в стране под контроль можно взять «абсолютно любой процесс, если есть желание».

На постсоветском пространстве Лукашенко остается главным сторонником советской экономической политики и по возможности проводит ее идеи в жизнь. В феврале 2021 года он объявил, что советский госплан помог бы Союзному государству России и Белоруссии производить все необходимые товары.