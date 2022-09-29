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В стране и мире

Вильфанд спрогнозировал погоду в октябре в России

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В России в октябре ожидаются периоды потепления, температура воздуха будет около нормы. Такую погоду жителям страны спрогнозировал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его цитирует ТАСС.

По его словам, октябрь ожидается теплее по отношению к климату, чем сентябрь. Активный листопад в центре России обычно начинается во второй половине октября, сказал Вильфанд, подчеркнув, что сейчас листва опадает неактивно.

«Золотая осень наступает, если говорить о яркости красок. Но солнце, конечно, будет только периодически пока что», - сказал синоптик.

Ранее Вильфанд заявил, что в ближайшие четыре месяца ряд регионов России ждет аномальная погода. Теплые октябрь и ноябрь ожидаются в Красноярском и Хабаровском краях, а также в Якутии и Амурской области, а аномально низкие температуры прогнозируются на большей части Чукотки, Камчатки и в Магаданской области.

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Источник — lenta.ru
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