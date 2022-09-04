В России предложили учредить День грибника

04.09.2022 | 13:15

Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил официально учредить День грибника. По всему миру неформально отмечается он 3 октября. Также парламентарий хочет учредить Всероссийский фестиваль грибов и ягод. Об этом сообщает RT.

«Сбор даров леса - это не столько способ получить дополнительные сезонные продукты в свой рацион, сколько способ активного отдыха на природе, возможность с пользой побыть на свежем воздухе со всей семьей», - отметил Крупник.

Депутат добавил, что в России традиция сбора лесных грибов и ягод пользуется огромной популярностью. Движение, по его словам, не пользуется поддержкой государства, однако носит стихийный характер.

«В данной связи прошу вас рассмотреть инициативу об официальном закреплении празднования Дня грибника, который отмечается неформально по всему миру 3 октября, а также об учреждении празднования Всероссийского фестиваля грибов и ягод, который бы стал местом встречи и обмена опытом среди любителей сбора даров природы нашей страны», - подчеркнул политик.

28 июня президент России Владимир Путин подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности. Позже российский лидер постановил отмечать День среднего профессионального образования - 2 октября.