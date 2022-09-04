В Госдуме заявили о расширении понятия «пропаганда ЛГБТ»

04.09.2022 | 13:26

Понятие административно наказуемой пропаганды ЛГБТ будет расширено. Об этом в комментарии ТАСС заявил депутат Государственной думы Александр Хинштейн, соавтор законопроекта о запрете такой пропаганды среди граждан России всех возрастов.

По словам Хинштейна, под понятием пропаганды будет также подразумеваться изображение гомосексуальных отношений «нормальными».

«Когда мы видим откровенно пропагандистскую литературу или фильмы, которые сняты с совершенно конкретной целью и задачей сформировать равнозначность, что есть нетрадиционные отношения, но они такие же нормальные, как и традиционные, вот это подпадает под перелагаемые нами санкции», - цитирует агентство депутата.

Также он отметил, что законодательство может не учитывать каких-то аспектов ЛГБТ и пообещал, что парламентарии обсудят их и проследят, чтобы они не выпали «из юрисдикции».

В июле этого года в Государственную думу был внесен законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных отношений в СМИ, авторами которого выступили депутаты от партий КПРФ, «Справедливая Россия - За Правду» и ЛДПР.