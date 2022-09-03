Хирург предупредил об опасности привычки класть ногу на ногу

03.09.2022 | 13:15

Хирург-флеболог первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Армен Авакян заявил, что привычка сидеть, закидывая ногу на ногу, является опасной. В беседе с Ura.ru он предупредил, что подобная поза способствует искривлению позвоночника, появлению болей в спине, отеков ног и даже может привести к развитию варикозной болезни.

«Не стоит класть ногу на ногу, потому что в результате длительного пребывания в таком положении постепенно искривляется осанка. У человека смещается ось позвоночника, сильно перенапрягаются мышцы спины, в результате чего они начинают болеть», — сказал врач и добавил, что такая привычка создает излишнее давление на межпозвонковые диски и способствует их износу, из-за чего возникают хронические боли в области спины.

По словам Авакяна, приводят к ухудшению общего самочувствия и повышают риск развития ортопедических заболеваний также сутулость и сильный наклон головы.