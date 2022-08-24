В Росрыболовстве высказались о дефиците сайры в магазинах

24.08.2022 | 09:48

Росрыболовство опровергло сообщения о дефиците сайры в российских магазинах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

По информации источника агентства, рыба не исчезнет с полок супермаркетов, изменятся лишь миграционные пути промысловой рыбы.

«Сайра будет на полках, и нет никакого повода для паники, просто рыба меняет пути миграций», — уточнило ведомство.

Росрыбаловство также отметило сотрудничество с зарубежными судами. «В том числе сырье сдают и иностранные суда, которые работают на сайре в открытом море за пределами российских вод, но имеют разрешение пересекать границу», — добавил собеседник.

Ранее сообщалось, что вылов сайры в 2022 году в России маловероятен, так как эта рыба не зашла в российскую исключительную экономическую зону (ИЭЗ). «К промыслу сайры российские суда не приступали, и, как отмечено на совещании, в этом году вряд ли стоит ожидать заходы сайры в российскую экономзону. В открытых водах промысел сайры ведет флот КНР, Тайваня, Южной Кореи и Японии, нарастающий вылов на середину августа составил 13 661 тонну», — указано в сообщении.