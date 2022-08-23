Без связи: стало известно, насколько подорожают тарифы сотовых операторов

23.08.2022 | 08:45

В России отмечается рост цен не только на продукты, товары первой необходимости и технику.

По сведениям издания «Коммерсантъ» со ссылкой на информационно-аналитическое агентство TelecomDaily, по итогам 2022 года рост цен на услуги мобильной и широкополосной связи возможен на уровне 15-18 процентов.

Ряд операторов подтвердил увеличение стоимости услуг от 2,5 до 15 процентов.

В Минцифры России отреагировали на происходящее и заявили, что в ведомстве внимательно следят за тарифной политикой сотовых операторов и не допускают спекуляций в этой сфере.

«Стоимость тарифов связи останется в пределах инфляции. Изменение цен не должно быть ощутимым для абонентов и позволит сохранить качество связи. Минцифры и ФАС в течение всего года следят за тарифной политикой операторов и не допускают спекуляций», - сообщили ТАСС в Минцифры.

Ряд пользователей социальных сетей отметили, что даже при таком росте цен, часть абонентов, особенно пенсионеры, могут фактически остаться без связи с близкими.