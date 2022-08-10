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Россияне бросились скупать старые холодильники

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Во втором квартале этого года спрос на подержанные холодильники в России вырос на 23 процента. Жители бросились активно скупать старую технику брендов «Атлант» и «Бирюса», рассказали РБК Life аналитики интернет-сервиса сравнения цен и подбора товаров Price.ru.

Эксперты отметили, что сейчас также большой популярностью пользуются китайские Haier и Hisense. При этом россияне перестают интересоваться брендами, которые раньше были лидерами на рынке (Samsung, LG, Bosch, Whirpool, Sharp). Стоимость новых моделей брендов, пользующихся спросом у россиян, составляет от 20 до 30 тысяч рублей и выше. Так, в среднем холодильник «Бирюса» стоил во втором квартале 2022 года 19-21 тысячу рублей, а модель «Атлант» - от 22 тысяч до 25 тысяч рублей. Китайские холодильники продаются по более высокой цене. Модель Haier можно купить от 77 тысяч рублей, а Hisense - за 61 тысячу рублей.

Аналитики сервиса объясняют новый тренд подорожанием зарубежных марок, уходом ряда брендов с российского рынка. Также в качестве возможной причины эксперты указывают выход на рынок относительно новых для российского потребителя брендов, которые продают похожие товары по более низким ценам.

В июле стало известно, что российские торговые сети начали бороться с нехваткой отдельных брендов бытовой техники на рынке при помощи производителей из Узбекистана, Турции и Китая. Аналитики предрекают узбекской марке Artel, которая приходит на замену западным брендам, хорошее будущее на российском рынке. Однако ценовое позиционирование и себестоимость узбекской техники пока не позволяют составить «существенную конкуренцию другим брендам» в категориях стиральных машин и телевизоров.

После начала военных действий на Украине многие иностранные производители, в том числе Samsung, Bosch, LG и другие, остановили поставки в Россию. Для ликвидации дефицита ряда товаров, в том числе бытовой техники, правительство подготовило закон, легализующий параллельный импорт в Россию на 2022 год. Параллельный, или серый импорт предполагает ввоз товара в страну без разрешения правообладателя, например, при посредничестве третьих компаний. В список включают товары, которые прекратили поставлять на рынок.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Блин, я то думал что старые советские, чтоб прятаться от ядерного взрыва как в кино про Индиану Джонса..

Гость||

Статья явно заказная. Спрос на новые холодильники низкий вот и поднимают такими статьями фейковый ажиотаж.

Гость||

Стыд! Узбеки производят холодильники, а мы - нет.

Гость||

Старые дешевле у народа денег нет

Гость||

Морозильники хорошо раскупают. Наверное из за сезона заготовок.

Гость||

Самые лучшие холодильники в мире это МОНГОЛЬСКИЕ!

Вырыл яму бросил верблюда, закопал, он и высох на сто лет.

Гость||

Гость писал(a):

Стыд! Узбеки производят холодильники, а мы - нет.
А что, узбеки не люди? ПИ, вы что разжигаете вражду?

Гость||

Поди на дачу покупают.

Гость||

Вранье все, в магазинах холодильников как грязи за баней.

Гость||

Конечно как грязи, вся з/п уходит в унитаз,

поэтому денег на холодильники не хватает, соотвественно стоят родимые, пылятся, ждут лучших времён.

Гость||

Храмы понастроили понавтыкали крестов где не попадя, а холодильники так и не научились делать.

Гость||

Гость писал(a):

Стыд! Узбеки производят холодильники, а мы - нет.
они еще и машины неплохие производят

Имя: Гость
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