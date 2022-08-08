Сетевое издание|18+|Понедельник|8 авг 2022|18:25
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+26oC
+27oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+30oC
+31oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

Инфекционист оценил опасность нового вируса из Китая

Печать
Telegram

Не стоит волноваться из-за появления в Китае нового типа генипавируса Ланъе, считает врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев. Он объяснил это тем, что таких вирусов, как COVID-19, которые приводят к пандемиям, очень мало. Свое мнение специалист высказал в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее китайские и сингапурские медики объявили об обнаружении 35 заболевших новым опасным типом генипавируса, который получил название «вирус Ланъе». Вспышка заболевания была зафиксирована в провинциях Шаньдун и Хэнань. У больных чаще всего наблюдались кашель, повышенная температура, утомляемость, ломота в мышцах, тошнота и головная боль.

Природа очень изобретательна, поэтому новые вирусы и новые опасные для человека вирусы появляются постоянно, обратил внимание инфекционист. Однако некоторые из них распространяются, а некоторые исчезают.

«Пока о новом вирусе мало известно, посмотрим, как будет дальше развиваться ситуация. Сейчас уже существует больше полутора тысяч инфекционных заболеваний - может, еще добавится одно. Самое ведь главное не то, что новые вирусы появляются и они опасны, а то, что, например, в нашей стране очень хорошо отлажена система наблюдения за новыми вирусами, санитарно-охранные территории, а вирус - сегодня один, завтра другой», - высказался Малышев.

В июле международная группа специалистов доказала, что распространение коронавируса SARS-CoV-2 началось на китайском рынке в городе Ухань.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте