Россиянки назвали самые привлекательные качества в мужчинах

07.08.2022 | 14:27

Женщины в России перечислили самые привлекательные качества в мужчинах. Результаты исследования сервиса «Работа.ру» приводит РИА Новости.

Большинство опрошенных (68 процентов) назвали интеллект главным достоинством в мужчине. Также 64 процента респонденток посчитали, что в мужчинах важны честность и верность, а 52 процента добавил к этому и хорошее чувство юмора.

Менее половины, 32 процента женщин, заявили, что им важно, чтобы их партнер получил высшее образование. Также женщины не уделили особого внимания спортивной форме мужчин - только 33 процента сообщили о том, что обращают внимание, занимается ли мужчина спортом и следит ли он за собой.

Ранее сексолог Алия Королева перечислила, по каким главным критериям в голове мужчины складывается образ идеальной женщины. На процесс формирования типажа в течение жизни влияют различные факторы, в том числе и воспоминания из детства.