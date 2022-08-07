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Россиянам напомнили о сроках замены водительских прав

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Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова напомнила россиянам о сроках замены водительских прав. Она отметила, что постановлением Правительства от 9 апреля 2022 года действие удостоверений, истекающих в 2022 году, продлено до 2025 года, передает агентство «Прайм».

Специалист посоветовала позаботиться об этом заранее, чтобы не стоять в очередях, поскольку через три года поток водителей в ГИБДД увеличится: туда обратятся не только те, у кого был продлен срок действия, но и автомобилисты, у которых изначально права были до 2025 года.

«Продленный документ и новый документ имеют равную юридическую силу. Однако при замене водительских прав срок их действия будет общим - 10 лет без продлений», - добавила Спиридонова, указав, что таким образом россияне могут заменить удостоверение раньше.

Ранее «Известия» со ссылкой на Госдуму сообщили, что российским автомобилистам могут усложнить получение водительских прав при подозрении на наличие заболевания, препятствующие вождению, а также при наличии иных ограничений по здоровью.

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Источник — lenta.ru
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