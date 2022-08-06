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Приговор осужденному за крупнейшую в истории России взятку депутату обжаловали

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Представитель защиты депутата Госдумы Вадима Белоусова, осужденного заочно на 10 лет колонии за получение парламентарием и его сообщниками крупнейшей в истории России взятки в размере 3,25 млрд рублей, обжаловал приговор, объявление его судом в розыск и избранную ему меру пресечения в виде ареста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Белоусова Людмилу Айвар.

Защитник добавила, что приговор также обжалован и в отношении 80-летней тещи депутата Маргариты Бутаковой, получившей условный срок.

3 августа депутата Госдумы Вадима Белоусова заочно осудили на десять лет колонии строгого режима, оштрафовали на 500 миллионов рублей, запретили занимать должности на госслужбе и лишили государственной награды — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Кроме того, Московский городской суд объявил парламентария в розыск, поскольку он не явился в суд на оглашение приговора без уважительной причины, и его местоположение не было установлено.

По данным следствия, двое предпринимателей, занимавшихся дорожным строительством — Константин Овчинников и Алексей Башаев — с 2010-го по 2014 год отчисляли по 10 миллионов рублей ежемесячно депутату и его покровителю Михаилу Юревичу, занимавшимся в тот период должность губернатора Челябинской области. За это коммерсантам предоставлялись «максимально выгодные условия заключения госконтрактов» и «полное избавление от конкуренции» в обмен на 20 процентов прибыли.

В Челябинске взятки передавались теще Белоусова, а в Москве деньги закладывались в банковскую ячейку, откуда их забирала жена депутата. В итоге за несколько лет Белоусов получил более трех миллиардов рублей — это крупнейшая взятка в истории современной России. Свою вину депутат не признал.

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Источник — lenta.ru
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