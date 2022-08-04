В стране и мире

Названо число погибших в ДТП с электросамокатами в России за полгода

Печать
Telegram

Количество жертв в ДТП с участием электросамокатов в России выросло в два раза. О двукратном росте числа погибших сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет Научного центра безопасности дорожного движения (НЦБДД) МВД России.

За полгода в ДТП с этим видом транспорта в России погибли шесть человек. В аналогичный период прошлого года погибли трое.

Согласно приведенным данным НЦБДД, общее число аварий с участием средств индивидуальной мобильности выросло в полтора раза - было зафиксировано 370 ДТП. Больше всего аварий с электросамокатами произошло в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае: 94, 57 и 26 соответственно.

При этом сопредседатель рабочей группы «Безопасность дорожного движения» Евгений Литвин отмечает, что реальная статистика может быть выше, так как зачастую ДТП с электросамокатами не фиксируются вовсе.

Чаще всего аварии происходят на перекрестках, пешеходных переходах и при выезде из дворов.

Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд Тюмени приговорил 27-летнего местного жителя к условному сроку за езду на электросамокате. Мужчину признали виновным в том, что он, будучи ранее наказанным за отказ проходить медосвидетельствование на состояние опьянения, управлял механическим транспортным средством в нетрезвом виде.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте