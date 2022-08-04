Названо число погибших в ДТП с электросамокатами в России за полгода

04.08.2022 | 11:28

Количество жертв в ДТП с участием электросамокатов в России выросло в два раза. О двукратном росте числа погибших сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет Научного центра безопасности дорожного движения (НЦБДД) МВД России.

За полгода в ДТП с этим видом транспорта в России погибли шесть человек. В аналогичный период прошлого года погибли трое.

Согласно приведенным данным НЦБДД, общее число аварий с участием средств индивидуальной мобильности выросло в полтора раза - было зафиксировано 370 ДТП. Больше всего аварий с электросамокатами произошло в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае: 94, 57 и 26 соответственно.

При этом сопредседатель рабочей группы «Безопасность дорожного движения» Евгений Литвин отмечает, что реальная статистика может быть выше, так как зачастую ДТП с электросамокатами не фиксируются вовсе.

Чаще всего аварии происходят на перекрестках, пешеходных переходах и при выезде из дворов.

Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд Тюмени приговорил 27-летнего местного жителя к условному сроку за езду на электросамокате. Мужчину признали виновным в том, что он, будучи ранее наказанным за отказ проходить медосвидетельствование на состояние опьянения, управлял механическим транспортным средством в нетрезвом виде.