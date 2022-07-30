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Россиянам назвали дорожающие к осени продукты

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Доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Мария Долгова предупредила, что к осени ряд продуктов питания может начать дорожать. Об этом она рассказала агентству «Прайм».

Экономист объяснила, что значительную часть цены отечественных продуктов составляет импортная составляющая — оборудование, упаковка, ингредиенты. В частности, цены на маргарин зависят от стоимости пальмового масла, а пиво может подорожать из-за закупаемого за рубежом хмеля. Также, по ее словам, могут вырасти ценники на сыры, колбасы и кондитерские изделия. Кроме того, есть вероятность подорожания импортируемых в Россию чая, кофе и фруктов из-за проблем с логистикой, санкционных ограничений и урожая.

В начале июля значительный рост цен на продукты заметил 41 процент россиян, чаще всего они говорили об изменении стоимости сахара (39 процентов) и молочной продукции (37 процентов). Серьезный рост цен на хлеб заметили 32 процента респондентов, растительного масла — 31 процент, рыбы и морепродуктов — 30 процентов, яиц — 24 процента, а продоовощной продуции — 23 процента. Лучше ситуация с алкоголем — о значительном росте цен говорил только каждый десятый опрошенный.

Ранее президент страны Владимир Путин заявил, что инфляция в России в последнее время замедлилась. По его прогнозам, по итогам 2022 года она может не превысить 15 процентов.

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Источник — lenta.ru
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